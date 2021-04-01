Депутаты Тюменской гордумы обсудили исполнение наказов жителей

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

124 наказа жителей из 481 направленных депутатам Тюменской городской думы исполнены. 270 - находятся в процессе реализации. Об этом 20 апреля на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской гордумы сообщил директор городского департамента экономики и стратегического развития Сергей Толстых.

Перечень наказов народным избранникам был утвержден в 2019 году и включает 481 пункт. По словам Сергея Толстых, больше всего горожан интересуют вопросы, связанные с благоустройством и жилищно-коммунальным хозяйством, они в структуре наказов занимают около 75%.

Он уточнил, что выполнение некоторой части наказов не представляется возможным в силу таких причин, как, например, невозможность благоустройства дворовой территории в связи с признанием дома аварийным или подлежащим сносу.

Добавим, что помимо наказов тюменцев, депутаты самостоятельно исполняют 169 предложений горожан. 128 из них в настоящее время реализованы или находятся на стадии реализации.

Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Оксана Величко отметила, что исполнение 60% наказов на сегодняшний день является хорошим стимулом.

"Наказы ранжируются по разным сферам и основные - это благоустройство дворов и придомовых территорий. Что касается тех наказов, про которые было сказано, что их выполнение не представляется возможным, хочу заметить, что нерешаемых задач нет, а есть определенный порядок решения вопросов. Должна быть выстроена четкая система исполнения программ, и решение вопросов, которые кажутся нерешаемыми, обязательно найдутся", - отметила она.

Николай Ступников