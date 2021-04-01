  • 20 апреля 202120.04.2021вторник
  • USD76,2491
    EUR91,4760
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Депутаты Тюменской гордумы обсудили исполнение наказов жителей

Политика, 17:03 20 апреля 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

124 наказа жителей из 481 направленных депутатам Тюменской городской думы исполнены. 270 - находятся в процессе реализации. Об этом 20 апреля на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской гордумы сообщил директор городского департамента экономики и стратегического развития Сергей Толстых.

Перечень наказов народным избранникам был утвержден в 2019 году и включает 481 пункт. По словам Сергея Толстых, больше всего горожан интересуют вопросы, связанные с благоустройством и жилищно-коммунальным хозяйством, они в структуре наказов занимают около 75%.

Он уточнил, что выполнение некоторой части наказов не представляется возможным в силу таких причин, как, например, невозможность благоустройства дворовой территории в связи с признанием дома аварийным или подлежащим сносу.

Добавим, что помимо наказов тюменцев, депутаты самостоятельно исполняют 169 предложений горожан. 128 из них в настоящее время реализованы или находятся на стадии реализации.

Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Оксана Величко отметила, что исполнение 60% наказов на сегодняшний день является хорошим стимулом.

"Наказы ранжируются по разным сферам и основные - это благоустройство дворов и придомовых территорий. Что касается тех наказов, про которые было сказано, что их выполнение не представляется возможным, хочу заметить, что нерешаемых задач нет, а есть определенный порядок решения вопросов. Должна быть выстроена четкая система исполнения программ, и решение вопросов, которые кажутся нерешаемыми, обязательно найдутся", - отметила она.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гордума , депутаты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 20.04.2021Владимир Якушев - в числе наставников конкурса "Лидеры России"
17:03 20.04.2021Депутаты Тюменской гордумы обсудили исполнение наказов жителей
17:56 16.04.2021Горицкий, Новицкий и Суфианов примут участие в праймериз к выборам в Госдуму
17:37 16.04.2021Ольга Швецова приняла участие во встрече молодых политиков с Дмитрием Медведевым