Владимир Якушев - в числе наставников конкурса "Лидеры России"

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вошел в число наставников четвертого конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщается на официальном сайте полпреда главы государства в УФО.

"Конкурс "Лидеры России" - это прекрасный шанс для всех, кто трудом, знаниями, упорством стремится достичь успехов в жизни и профессиональной карьере", - подчеркнул Владимир Якушев.

Победители получат грант в 1 млн рублей на повышение своей квалификации и возможность выбрать в качестве наставников лучших управленцев страны.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Дополнительная информация - на официальном сайте ЛидерыРоссии.рф.