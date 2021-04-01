Владимир Якушев - в числе наставников конкурса "Лидеры России"
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вошел в число наставников четвертого конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщается на официальном сайте полпреда главы государства в УФО.
"Конкурс "Лидеры России" - это прекрасный шанс для всех, кто трудом, знаниями, упорством стремится достичь успехов в жизни и профессиональной карьере", - подчеркнул Владимир Якушев.
Победители получат грант в 1 млн рублей на повышение своей квалификации и возможность выбрать в качестве наставников лучших управленцев страны.
Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Дополнительная информация - на официальном сайте ЛидерыРоссии.рф.