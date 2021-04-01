Тюменцы смогут дегустировать колбасу, сыр, конфеты от местных производителей четыре дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Покупай тюменское" пройдет в гипермаркете "Лента" в Тюмени с 22 по 25 апреля.

Напомним, в тестовом режиме фестиваль проходил 16 и 17 апреля. В этот раз организаторы обещают более масштабную дегустацию – местные товаропроизводители выставят больше своей продукции.

Тюменцы могут попробовать колбасу, молочную продукцию, сыры, конфеты, сухарики и квас.

"Каждые десять минут будут проводиться розыгрыши. Посетителей ждут зажигательные ведущие Анастасия Комракова и Евгений Кисляк", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" продюсер проекта "Покупай тюменское" Ульяна Жаркова.

Фестиваль пройдет по адресу: ул. Мельникайте, 139.

22 и 23 апреля посетителей ждут с 13 до 19 часов, а 24 и 25 апреля – с 12 до 18 часов.

Инна Пахомова