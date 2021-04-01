Ландшафтный пожар ликвидируют огнеборцы у села Борки в Тюменском районе

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Природный пожар ликвидируют в районе с. Борки, возгорание началось утром 21 апреля. На месте работают сотрудники пожарной охраны, сообщает администрация Тюменского района.

С начала пожароопасного сезона в Тюменском районе уже произошли пожары в Каскаринском, Каменском, Салаирском муниципальных образованиях. 20 апреля огонь подошел к селу Каменка. Пожар на площади 1 га ликвидировали.

Напомним, в Тюменской области объявлен особый противопожарный режим. До 10 мая запрещено посещение лесов, разведение открытого огня везде, в том числе на личных приусадебных или садовых участках.

Во всех муниципальных образованиях Тюменского района работают патрульные группы. В их задачи входит тушение возгораний, работа с населением по соблюдению мер пожарной безопасности.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на время действия режима увеличены в два раза. Для физических лиц - от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тыс. рублей, для юрлиц наказание составит от 200 до 400 тыс. рублей.