Тюменку осудят за попытку дать взятку полицейскому

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Женщину, обвиняемую в даче взятки сотруднику полиции, осудят в Тюмени, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В феврале 2021 года обвиняемая положила на стол начальника отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы транспортной полиции 11 тыс. рублей. За эту сумму она просила не привлекать к уголовной ответственности ее сына по факту сдачи им в пункт приема металлолома отрезков железнодорожных рельсов, похищенных на территории одного из предприятий.

После передачи взятки женщину задержали. Уголовное дело направлено в суд.