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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменку осудят за попытку дать взятку полицейскому

Происшествия, 16:56 21 апреля 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Женщину, обвиняемую в даче взятки сотруднику полиции, осудят в Тюмени, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В феврале 2021 года обвиняемая положила на стол начальника отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы транспортной полиции 11 тыс. рублей. За эту сумму она просила не привлекать к уголовной ответственности ее сына по факту сдачи им в пункт приема металлолома отрезков железнодорожных рельсов, похищенных на территории одного из предприятий.

После передачи взятки женщину задержали. Уголовное дело направлено в суд.

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# взятка

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