Александр Петрушин: собравшиеся молодые люди вышли на прогулку

Собравшиеся 21 апреля на площади у правительства Тюменской области – это молодые люди от 13-14 до 22-23 лет. Это городское мероприятие, гуляют просто. Такую точку зрения высказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" историк-краевед, председатель общественного совета при УМВД Александр Петрушин.

По его мнению, это просто времяпрепровождение, весна, теплая погода. Это повод себя показать, сфотографироваться, потом выложить это в соцсети.

"Я вспоминаю события 30-летней давности, тогда можно было только фотографировать, сейчас изменилась система коммуникаций, людям хочется себя показать", - подчеркнул Александр Петрушин.