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Андрей Степанов: "Незаконные акции однозначно опасны для несовершеннолетних"

Политика, 20:47 21 апреля 2021

скриншот ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот ИА "Тюменская линия"

На несанкционированной акции в Тюмени сотрудники полиции заметили несовершеннолетнего, сообщается в официальной группе телеканала "Тюменское время".

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему подросток находился на этом мероприятии и свяжутся с его родителями, информация будет передана в учебное заведение.

"Незаконные акции однозначно опасны для несовершеннолетних, потому что события могут разворачиваться непредсказуемо", - сказал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

По его словам, дети не имеют жизненного опыта. Не знают, как поступать в этих ситуациях. Их присутствие может повлечь неприятные правовые последствия и для них самих, и для родителей.

"Уважаемые родители, внимательней отнеситесь к своим детям. Спросите, где они гуляют, с кем. Сделайте все, чтобы у них не было неприятностей. Поговорите с ними по-отечески на темы, что допустимо, а что не допустимо в правовом государстве", - обратился Андрей Степанов.

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# Андрей Степанов , незаконные акции

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