Заседание Тюменской областной думы началось в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сорок восьмое заседание Тюменской областной думы началось в Тюмени.

Мероприятие проходит в очном формате с соблюдением всех санитарных норм. Часть депутатов подключились по видеосвязи, также в режиме ВКС участвуют представители правительства региона и администрации города, федеральных органов власти. Всего в заседании участвуют 40 депутатов, кворум - 25.

На повестке дня - 25 вопросов. Участники заслушают доклад Уполномоченного по правам человека в Тюменской области о деятельности в 2020 году, отчеты о работе региональных отделений Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования РФ, Счетной палаты субъекта, получат информацию о том, как функционировало Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области в минувшем году.

Традиционно будут внесены актуальные изменения в некоторые законы региона, предоставлены данные о реализации части законопроектов, например, "О поддержке деятельности студенческих отрядов в Тюменской области", "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Тюменской области", "О пожарной безопасности" и "О государственной политике цен в Тюменской области".

Трансляция заседания проходит здесь.

Дарья Казакова