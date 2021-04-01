Сформирован список участников из Тюмени на фестиваль Ural music night

| Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте

Тюменские музыканты прошли отбор на участие в проекте "Тюменская сцена на фестивале Ural music night", который пройдет в Екатеринбурге в июле 2021 года.

На международный фест отправятся Sever Ga, Михаил Пуценко, Lara Krouts, Лена Меркулова, illhesher, "Пламень", Ada D`Arte, "Лицахризантем", "Мария Кюри" и "Смола". В лонг-лист по жанрам вошли Gilead (фолк), Aeterna (метал), Carolina reaper (метал), диджей NEFT и "Слеза" (поп-музыка).

"Ребята подавали заявки на сайте грядущего фестиваля Ural music night. Всего было около 80 экспертов. Каждый отсмотрел 80-100 заявок. После прослушивания артистам выставлялись баллы. Потом высчитывался средний бал. Таким образом проходил отбор. Также мы отбирали музыкантов на нашу тюменскую сцену. Творчество оценивалось по трем критериям: качество материала, эмпатия, умение работать на сцене", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор идеи, эксперт фестиваля Сюзанна Иванова.

Музыканты поедут в Екатеринбург на гастрольном автобусе и познакомятся с представителями музыкальной индустрии со всей страны и не только. Часть исполнителей выступит на своих тематических сценах. Некоторые - в заведении "New bar" - там будет организована тюменская сцена.

"Мы составили программу. Музыканты профессиональные. У них есть опыт выступлений на публике, хорошая авторская музыка", — добавила Сюзанна Иванова.

Напомним, Сюзанна Иванова получила на реализацию идеи "Тюменская сцена на фестивале Ural music night" 200 тыc. рублей по итогам конкурса творческих проектов "Цех". Средства будут потрачены на брендированный автобус, техническую часть, продвижение информации в социальных сетях.

Инна Пахомова