Соревнования по акробатическому рок-н-роллу соберут в Тюмени спортсменов из шести городов

| Фото: Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по акробатическому рок-н-роллу пройдет в Тюмени 24 апреля. Соревнования соберут спортсменов Челябинска, Екатеринбурга, Омска, Кургана, Томска и Северска, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Тюменскую школу представят четыре команды. Команды младшего возраста начнут соревноваться в 11 часов в спортивной школе "Прибой" по адресу пр. Борцов Октября, 2а, корп. 1. В 13 часов наступит очередь спортсменов старшего возраста.

Предстоящие состязания станут отборочными. Победителям выпадет честь представить регион на окружных соревнованиях, а также в чемпионате и первенстве России.