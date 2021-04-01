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Тюменец попался на продаже военной радиостанции

Происшествия, 17:31 22 апреля 2021

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Контрабанду радиостанции военного назначения пресекли тюменские таможенники, сообщает пресс-служба ведомства.

Тюменец выставил в интернете объявление о продаже военной ранцевой радиостанции "Р-105М" "Парус" с комплектующими частями и усилителем мощности "УМ-2". Радиостанции данного типа выпускались с 1967 по 1986 год и предназначались для двустороннего обмена информацией на низких радиочастотных диапазонах.

Для доставки комплекта товаров военного назначения в Казахстан мужчина воспользовался международным сервисом экспресс-доставки почтового оператора России. Отправителя задержали на выходе из транспортной компании. Операция проходила совместно с сотрудниками военной контрразведки.

Экспертиза подтвердила, что товар включен в перечень изделий номенклатуры начальника Главного управления связи Вооруженных Сил РФ и относится к военной технике связи. Радиостанции подобного типа и сейчас находятся на вооружении и до сих пор актуальны в применении, а значит запрещены к перемещению через государственную границу России.

Тюменской таможней возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

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# Тюменская таможня

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