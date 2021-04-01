Есенгалий Ибраев: суть послания Владимира Путина - в дальнейшем улучшении жизни людей

Фото: координационный совет национальных объединений Тюменской области Фото: координационный совет национальных объединений Тюменской области

Адресность, и даже точечность мер социальной поддержки нуждающихся россиян, восстановление рынка труда после пандемии коронавируса, поддержка экономики регионов, стимулирование отечественного бизнеса - именно в этом заключается суть послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ.

Такое мнение высказал в интервью "Тюменской линии" заместитель председателя Координационного совета национальных объединений Тюменской области – председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

"Послание главы государства - программный документ, определяющий стратегию развития страны. В социальной сфере Владимир Путин предложил конкретные меры поддержки семей с детьми. Зачастую это наиболее уязвимая в финансовом плане категория населения. Именно семьям с детьми власти активно помогали в 2020 году, когда экономика и население пострадали от пандемии коронавируса. Теперь президент выстроил единовременные меры помощи в целостную систему. Это крайне важно", - подчеркнул лидер региональной казахской общины.

Еще одна системная задача, которую поставил президент - восстановление рынка труда. Для этого правительство должно в течение месяца подготовить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. "Господдержка расширения сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний, послужит серьезным подспорьем для наших предпринимателей", - отметил Есенгалий Ибраев.

Получат поддержку и российские регионы. Для них разработана программа кредитования – это и замена дорогих коммерческих кредитов дешевыми бюджетными, и долгосрочные инфраструктурные ссуды. По мнению председателя областной НКА казахов, это даст территориям больше пространства для маневров и реализации нужных людям проектов.

"На мой взгляд, послание президента России вновь стало доверительным разговором со всеми жителями нашей страны. В то же время из этого программного документа вытекает весомый перечень задач и поручений для федерального правительства, депутатов и губернаторов", - отметил Есенгалий Ибраев.