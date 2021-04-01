Владимир Якушев: автодорога Москва - Казань - Екатеринбург станет знаковым проектом и принесет серьезные эффекты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Знаковым для России назвал проект строительства автодороги Москва - Казань - Екатеринбург полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, комментируя послание Владимира Путина. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Тюмени 23 апреля.

Он подчеркнул, что это - скоростная дорога иного качества и иной пропускной способности, которая в перспективе дотянется и до Новосибирска.

"Наша страна должна быть связана более серьезной транспортной инфраструктурой, чтобы люди перемещались по территории комфортно и быстро. Это будет совсем другая экономика, проект даст возможность создать большое количество рабочих мест, в хорошем смысле всколыхнет стройотрасль. Я ожидаю от этого проекта большие и серьезные эффекты", - заявил Якушев.

Полпред также отметил, что в послании большой блок заняла региональная политика, а конкретно давно "назревшая и перезревшая" тема накопленных региональных долгов. Он напомнил, что президент предложил коммерческие долги заменить на бюджетные и снять то обременение, которое регионы платят коммерческим банкам. По предварительным оценкам это ежегодно порядка 20 млрд рублей, которые могут быть потрачены на развитие инфраструктуры. Еще один важный момент - это возможность привлечения кредитов на 15 лет по комфортной ставке в 3% годовых - это те кредиты, которые могут быть потрачены на развитие. Якушев заострил внимание на том, что это важные инструменты, и регионы УФО должны проявить инициативу и достаточно предметно эти предложения подготовить.

С точки зрения замены коммерческих долгов в первую очередь это касается Кургана, а тема задолженности по выпущенным ценным бумагам, которые эмитировали субъекты РФ, интересна и Свердловской области. Впереди, по словам полпреда, рутинная техническая работа с Минфином и региональными правительствами, которая нужна для того, чтобы этими инструментами грамотно воспользоваться. Субъекты давно ждали таких решений, которые озвучил президент, уверен Владимир Якушев.

Среди тем послания президента он выделил и вопрос развития внутреннего туризма, который наконец вышел в разряд серьезного направления работы федерального правительства.

Дарья Казакова