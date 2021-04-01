Послание президента направлено на своевременную поддержку семей с детьми, считает Наталия Ситова

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию имеет социальную направленность. Особое внимание в нем уделено поддержке семей с детьми и будущих мам.

Такое мнение в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" высказала пресс-секретарь Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области Наталия Ситова.

Напомним, глава государства предложил отдельно поддержать неполные семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. Детям из таких семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно будет назначена выплата в размере 5 тыс. 650 рублей в месяц. Наталия Ситова подчеркнула, что такая поддержка поможет качественно изменить жизнь неполных семей, где чаще всего мама в одиночку воспитывает одного или нескольких детей.

"Президент обратил внимание и на беременных женщин, которые находятся в трудной материальной ситуации. Сейчас в связи с пандемией многие женщины лишились своей основной работы. А если они в это время планировали беременность, то выплата позволит им более тщательно следить за своим здоровьем", - отметила Наталия Ситова.

| фото Наталии Ситовой | фото Наталии Ситовой

Женщины, вставшие на учет на раннем сроке беременности и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получать ежемесячную выплату. Ее средний размер по стране составит 6 тыс. 350 рублей.

Своевременной по мнению Наталии Ситовой станет и единоразовая помощь в размере 10 тыс. рублей на школьников и будущих первоклассников.

"Президент выбрал актуальное время для осуществления выплаты – середину августа. Именно в это время многие семьи возвращаются из отпусков и закупают для детей одежду, обуви, канцелярию", - сказала она.

Наталия Ситова прокомментировала и инициативу Владимира Путина, которая касается повышения доступности путевок в детские оздоровительные лагеря.

"Я сама в детстве каждое лето была в туристических лагерях и несу эти впечатления через всю жизнь. Считаю, что возможность отправить своего ребенка в лагерь за половину стоимости – это замечательно, прежде всего, для ребят. Потому что за время смены в лагере они наберутся впечатлений, эмоций, а родители смогут сэкономить часть средств", - подчеркнула она.

Любовь Голышева