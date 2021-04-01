Иван Квитка: президент России заявил о поддержке семей, которые находятся в сложной ситуации

Ключевая тема выступления главы государства была связна с внутренней политикой России в постковидный период, с дальнейшими шагами по восстановлению экономики и роста доходов населения. Государство обязуется помогать семьям, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Об этом сказал депутат Государственной Думы, член фракции "Единая Россия" Иван Квитка, комментируя послание президента Российской Федерации.

"Глава государства поручил к 1 июля подготовить систему мер поддержки семей с детьми. Так, детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, будет назначена выплата, которая составит в среднем по стране 5 тыс. 600 рублей. Семьям с детьми школьного возраста до 1 августа будет единовременно выплачено по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Для беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, предлагается предусмотреть выплату 6 тыс. 350 рублей в месяц. С этого года больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно должен будет оплачиваться в размере 100% от заработка. Кроме того, президент предложил возмещать половину стоимости путевки родителям, отправляющим детей в летние лагеря", – рассказал парламентарий.

Он отметил, что особое внимание глава государства уделил новой системе поддержки жилищного строительства. "Кстати, Тюменская область вошла в число пилотных регионов, где застройщикам жилых кварталов будут выдавать кредиты под 3-4% годовых за счет субсидий из федерального бюджета. Это позволит увеличить масштабы жилищного строительства и повысить доступность жилья для граждан", – подчеркнул Квитка, добавив, что в послании речь также шла о развитии науки и технологий в области здравоохранения, о государственной и информационной безопасности, об укреплении социальных гарантий и развитии культуры.

"В ближайшее время партии "Единая Россия" предстоит проработать и принять ряд комплексных законопроектов, которые направлены на реализацию задач, озвученных президентом Российской Федерации. Также по инициативе главы государства потребуется внести коррективы в национальные проекты, в которых необходимо предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодежи", – подчеркнул Квитка.