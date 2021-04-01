Светлана Раца: снижение процентной ставки по кредиту для турбизнеса – хороший стимул для инвесторов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение президента РФ Владимира Путина о запуске программы льготного кредитования для туристического бизнеса своевременно и важно для инвесторов. Снижение процентной ставки при кредитовании строительства и реконструкции гостиниц повысит привлекательность таких вложений.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сказала собственник УК "Евразия", Тюмень Светлана Раца.

"Вложения в объекты гостеприимства, как правило, имеют длительный период окупаемости. Для инвестора важна локация будущего объекта, стоимость доступа к коммуникациям, оценка спроса на услуги размещения на данной территории, конкурентная среда, развитость рынка труда и еще масса аспектов, которые должны быть адекватно, с разумной долей осторожности оценены, чтобы инвестор принял решение о вложении своих или заемных средств в строительство отеля. Поэтому льготное кредитование – это большой плюс", - отмечает она.

Актуальность принятия президентом решения о программе кредитования турбизнеса под 3-5% годовых до 15 лет связана еще и с последствиями пандемии, которые особо остро ощутил туристический бизнес. Локдаун привел к оттоку кадров, внутренний туризм коснулся далеко не всех регионов страны.

По словам Светланы Раца, внутренний туризм России был сосредоточен в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде. Россияне чаще всего ездили на Алтай и Байкал.

"Эти места могли похвастаться хорошими, качественными гостиницами, интересными ресторанами и развитым экскурсионным обслуживанием. Остальная же территория России была практически terra incognito для наших сограждан, здесь не хватает современных отелей, объектов развлечений, другой инфраструктуры для туристов. И высокий спрос обязательно рождает предложение, только в нынешних непростых экономических условиях это предложение необходимо простимулировать, поддержать. Поэтому меры поддержки туристического бизнеса, озвученные президентом в послании, безусловно, актуальны", - говорит собственник УК "Евразия".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область за последние годы сделала большой шаг в развитии туристической привлекательности. Регион умеет удивлять и заинтересовывать. Создана и работает определенная концепция по привлечению туристов.

"Сейчас стоит задача – построить там, где необходимо новые места размещения, обновить имеющиеся, продумать логистику туристов, сделать ее необременительной и удобной, вывести на современный уровень экскурсионное обслуживание, ориентированное на разные категории гостей, которые приезжают в Тюменскую область", - считает Светлана Раца.

Дополнительные меры поддержки привлекут новых инвесторов в отрасль и поддержат имеющихся.

Анжела Лебедева