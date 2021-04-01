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Тюменские волейболистки завоевали бронзу на турнире в Челябинске

Спорт, 14:35 26 апреля 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейбольный турнир в рамках летней спартакиады молодежи России среди девушек 2003-2004 годов рождения завершился в Челябинске, сообщает ВК "Тюмень".

Участие в турнире приняли шесть команд. Бронзовыми призерами соревнований стали представительницы Тюменской области. Первое место заняли хозяйки площадки. На второй строчке расположились волейболистки из Свердловской области.

"Мы финишировали на том месте, на которое были объективно готовы. С челябинской командой у нас вряд ли имелись шансы на положительный успех. На данный момент они просто сильнее. Рассчитывала, что сможем дать бой сборной Свердловской области. Смогли, но для достижения победы этих усилий не хватило", - рассказала главный тренер тюменской команды Ольга Ескина.

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