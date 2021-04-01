Тюменец из-за бытовой ссоры едва не задушил сожительницу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники полиции задержали тюменца, подозреваемого в угрозе убийством. Из-за бытовой ссоры мужчина начал душить сожительницу, сообщает городское УМВД.

О том, что ее подруге угрожал убийством сожитель, в правоохранительные органы сообщила местная жительница.

Полицейские задержали 36-летнего ранее судимого тюменца. Как выяснилось, пара познакомилась через Интернет. Между ними завязались отношения, мужчина часто оставался в доме своей возлюбленной.

В один из дней между мужчиной и женщиной произошла бытовая ссора. Тюменец начал душить подругу и угрожать ей убийством.

Возбуждено уголовное дело. Тюменцу грозит лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.