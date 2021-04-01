  • 26 апреля 202126.04.2021понедельник
  • USD75,0893
    EUR90,4676
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Экологичный инвестпроект тюменских студентов внедрят на птицефабрике

Экономика, 18:15 26 апреля 2021

mcx.gov.ru

Гипотезу запуска завода по рециклингу отходов птицеводства презентовали руководству птицефабрики "Боровская" магистранты программы "Инвестиционное проектирование и сметное ценообразование в строительстве" ТИУ. Команда студентов стала участником программы "Стартап, как диплом", сообщает вуз.

Участники команды представили свою гипотезу запуска завода по рециклингу отходов птицеводства для снижения экологических рисков в регионе. Главный инженер фабрики Владимир Ожгибесов поделился наработанным опытом решения этой проблемы.

tyuiu.ru | Фото: tyuiu.ru

Руководство птицефабрики выразило готовность к инновационным идеям и экспериментам, направленным на устранение факторов загрязнения окружающей среды. По итогам встречи был выработан план сотрудничества по реализации проекта на производственной площадке предприятия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# птицефабрика , ТИУ , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:00 26.04.2021Терминал больше не нужен: тюменские магазины переходят на платежи по QR-коду
18:15 26.04.2021Экологичный инвестпроект тюменских студентов внедрят на птицефабрике
17:19 26.04.2021Производство новой марки черного полиэтилена освоили в Тобольске
17:08 26.04.2021Топ вакансий в Тюмени возглавил врач-офтальмолог с зарплатой от 120 тыс. рублей