Экологичный инвестпроект тюменских студентов внедрят на птицефабрике

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Гипотезу запуска завода по рециклингу отходов птицеводства презентовали руководству птицефабрики "Боровская" магистранты программы "Инвестиционное проектирование и сметное ценообразование в строительстве" ТИУ. Команда студентов стала участником программы "Стартап, как диплом", сообщает вуз.

Участники команды представили свою гипотезу запуска завода по рециклингу отходов птицеводства для снижения экологических рисков в регионе. Главный инженер фабрики Владимир Ожгибесов поделился наработанным опытом решения этой проблемы.

| Фото: tyuiu.ru | Фото: tyuiu.ru

Руководство птицефабрики выразило готовность к инновационным идеям и экспериментам, направленным на устранение факторов загрязнения окружающей среды. По итогам встречи был выработан план сотрудничества по реализации проекта на производственной площадке предприятия.