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В Тюменской области супругов отправили в колонию на 24 года за наркоторговлю

Происшествия, 16:04 26 апреля 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

13 и 11 лет колонии получили за наркоторговлю супруги из Тюменской области, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, пара, 29-летний мигрант и его жена, снимала жилье в Тюмени. В январе 2020 года мужчина предложил супруге заняться распространением наркотиков.

Наркодельцы забирали запрещенные вещества из тайников в Тюмени и делали закладки в Ишиме и Ялуторовске. В феврале им предстояло сбыть наркотики в Тобольске. На своем Mercedes-Benz супруги поехали в город, но были задержаны сотрудниками полиции. Мужчина при этом находился в состоянии наркотического опьянения.

Было изъято более 147 гр. запрещенных веществ. Суд назначил мигранту с учетом судимости 13 лет и два месяца колонии строгого режима. Его супруга проведет в колонии общего режима 11 лет.

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# наркотики , суд

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