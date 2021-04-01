82 медали завоевали тобольские пловцы на первенстве в Увате

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82 медали разного достоинства завоевали две команды Тобольска на открытом первенстве Уватского района по плаванию 24-25 апреля.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" организаторы соревнований, у тюменских пловцов 42 медали, а хозяева стартов заработали 27 медалей, из которых по восемь золотых и серебряных и 11 бронзовых.

Тренер уватской ДЮСШ Ирина Астанеко отметила, что в Увате четыре пловца по итогам состязаний выполнили первый юношеский разряд, восемь - второй юношеский, 14 - третий. Дарья Юрова получила второй взрослый разряд, а Ярослав Тубол - третий взрослый.

Напомним, всего в открытом первенстве Уватского района участвовали около 200 юных пловцов в возрасте 7-17 лет из Тюмени, Тобольска и Уватского района. Состязания прошли при поддержке "Газпромнефть – Хантос" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Анжела Лебедева