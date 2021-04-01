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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

60 пожаров на площади более 4000 га произошло в Тюменской области за сутки

Происшествия, 13:24 27 апреля 2021

60 лесных и ландшафтных пожаров на общей площади более 4 тыс. га произошло в Тюменской области за сутки.

Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

Мониторинг состояния воздуха проводит региональное управление Роспотребнадзора. Организован отбор проб на содержание вредных веществ в атмосферном воздухе: диоксида серы, диоксида азота, окиси углерода, бензопирена, формальдегида, углерода (сажи), взвешенных веществ, мелкодисперсных частиц.

На 26 апреля исследовано 156 проб атмосферного воздуха в населенных пунктах. В областном центре пробы исследованы в центральной и заречной частях города. По результатам исследований превышений ПДК вредных веществ не выявлено.

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# Андрей Михнович , пожароопасный сезон

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