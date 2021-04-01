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Тоболяка обвиняют в убийстве собутыльника

Происшествия, 14:34 28 апреля 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Обвинение в убийстве предъявлено 27-летнему жителю Тобольска, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 22 апреля тоболяк в квартире в микрорайоне Менделеево выпивал в компании двоих знакомых. Из-за конфликта с хозяином один из приятелей ушел домой.

Оставшись вдвоем с 35-летним собственником, подозреваемый схватил нож и нанес им несколько ударов собутыльнику. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

В скором времени мужчина был задержан и заключен под стражу. Он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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# Тобольск , убийство , уголовное дело

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