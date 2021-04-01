Тюменец в Заводоуковске украл у парикмахера золотые украшения на 40 тыс. рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Ранее судимый тюменец 1984 г.р. похитил у парикмахера из Заводоуковска золотые украшения на сумму 40 тыс. рублей. Его задержали в пригороде Тюмени, где он скрывался на даче у бывшей сожительницы, сообщает региональное УМВД.

Кражу молодой человек совершил во время визита с подругой к парикмахеру. Он рассказал, что пока женщины были заняты, отправился на балкон покурить, проходя мимо стеллажа заметил на полке золотые украшения и спонтанно решил их забрать.

Похищенное впоследствии сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.