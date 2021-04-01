Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов возложил цветы к монументу воинам-сибирякам в Тюмени

| Фото: региональный оперштаб | Фото: региональный оперштаб

Заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Андрей Картаполов находится с рабочей поездкой в Тюмени, сообщает региональный оперштаб.

Замминистра и депутат Государственной думы Иван Квитка возложили цветы к монументу воинам-сибирякам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Андрей Картаполов примет участие в Военно-патриотическом форуме Уральского федерального округа "Подвиг поколений", а также посетит ТВИККУ им. Маршала А. И. Прошлякова и региональный центр допризывной подготовки "Аванпост".