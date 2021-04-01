Прокуратура Тюменской области проверяет информацию о разливе мазута в жилом квартале

| Фото: epp.genproc.gov.ru/ | Фото: epp.genproc.gov.ru/

Проверку по публикациям в интернете о разливе мазута вблизи жилого квартала Тюмени организовала прокуратура Тюменской области.

По информации ведомства, информация об этом появилась 29 апреля 2021 г.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Тюменскому межрайонному природоохранному прокурору провести проверку исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды. При наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.