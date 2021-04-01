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Прокуратура Тюменской области проверяет информацию о разливе мазута в жилом квартале

Происшествия, 15:38 30 апреля 2021

epp.genproc.gov.ru/ | Фото: epp.genproc.gov.ru/

Проверку по публикациям в интернете о разливе мазута вблизи жилого квартала Тюмени организовала прокуратура Тюменской области.

По информации ведомства, информация об этом появилась 29 апреля 2021 г.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил Тюменскому межрайонному природоохранному прокурору провести проверку исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды. При наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.

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# мазут , прокуратура Тюменской области , разлив мазута

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