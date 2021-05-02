ФК "Тюмень" сыграл вничью в Челябинске

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футбольный клуб "Тюмень" в гостевом матче ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ сыграл вничью с "Челябинском" - 1:1, сообщает пресс-служба клуба.

Счет был открыт лишь на 53 минуте. Автором гола стал один из лидеров "Тюмени" Александр Коротаев. Вскоре арбитр назначил пенальти в ворота сибиряков, который реализовал Павел Крыжевских. После этого тюменцы имели множество голевых моментов, но счет больше не изменился – 1:1.

"Я думаю, ничья, сегодня закономерна. В Челябинске всегда тяжело играть. Боевая команда, плюс очень хорошие стандартные положения: ауты, угловые, давление на соперника. Ну и зрители тоже помогли. Наша команда борется за выход в ФНЛ. Отсталость семь туров, будем играть и стараться побеждать", - подвел итоги матча главный тренер тюменцев Игорь Меньщиков.

"Тюмень" набрала 46 очков, но опустилась на второе место. Лидером стал "КАМАЗ" из Набережных Челнов, у которого также 46 очков, но лучше дополнительные показатели. Третьим идет "Новосибирска" с 45 баллами.

Следующий матч тюменцы проведут на своем поле. 7 мая они сыграют с командой "Крылья Советов-2" из Самары. Начало в 14 часов.