ВК "Тюмень" продлил контракт с блокирующей Елизаветой Городбиной

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Женский волейбольный клуб "Тюмень" объявил о продлении контракта с блокирующей Елизаветой Городбиной.

Как сообщает пресс-служба клуба, формирование состава женской волейбольной команды "Тюмень" на следующий сезон продолжается. Контракт с клубом продлила 19-летняя Елизавета Городбина.

Свою профессиональную карьеру она начала в "Импульсе" из Волгодонска. В "Тюмень" перешла по ходу минувшего сезона. Вместе с командой заняла пятое место в чемпионате российской высшей лиги "А".