ВК "Тюмень" продлил контракт с блокирующей Елизаветой Городбиной
| Фото: ВК "Тюмень"
Женский волейбольный клуб "Тюмень" объявил о продлении контракта с блокирующей Елизаветой Городбиной.
Как сообщает пресс-служба клуба, формирование состава женской волейбольной команды "Тюмень" на следующий сезон продолжается. Контракт с клубом продлила 19-летняя Елизавета Городбина.
Свою профессиональную карьеру она начала в "Импульсе" из Волгодонска. В "Тюмень" перешла по ходу минувшего сезона. Вместе с командой заняла пятое место в чемпионате российской высшей лиги "А".