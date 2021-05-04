Аграрии Тобольского района вышли на посевную

| Фото: администрации Тобольского района | Фото: администрации Тобольского района

Ранние весенние работы завершились на полях Тобольского района и началась посевная кампания. Как сообщает пресс-служба администрации муниципального образования, на пашни вышли четыре крестьянские хозяйства.

Они начали сеять кормовые травы и овес. Под посев 2021 года сельхозтоваропроизводители закупили 420 тонн минеральных удобрений. Тобольским аграриям предстоит засеять зерновыми 4 тыс. 690 га, однолетними травами – 440 га, 580 га – многолетними культурами, а также посадить 75 га картофеля.

В этом сезоне планируется ввести в оборот около 135 га залежных земель – в Санниково, Булашово, Дегтярево и Абалаке. В посевной кампании будут участвовать 29 сельхозмашин, из них два комплекса точного высева.