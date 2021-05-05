Режим повышенной готовности из-за природных пожаров введен еще в трех районах Тюменской области

Фото администрации Тобольского района Фото администрации Тобольского района

Режим повышенной готовности для защиты населения и территорий от природных пожаров дополнительно введен в Тобольском, Юргинском и Вагайском муниципальных районах Тюменской области с 4 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Органам управления и силам территориальной подсистемы Тюменской области РСЧС, а так же организациям, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предписывается принять меры к обеспечению соблюдения гражданами и организациями запретов и ограничений, введенных в рамках особого противопожарного режима.

Кроме того, в муниципалитетах организуют патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, в том числе с привлечением представителей добровольной пожарной охраны, добровольцев и волонтеров. Необходимо также обустроить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, территорий садоводства или огородничества, территорий организаций отдыха детей.

К тушению природных пожаров будет привлекаться не только спецтехника, но и технику сторонних организаций в соответствии с действующим законодательством.

Отметим, что в Ишимском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Сладковском, Абатском, Казанском муниципальных районах и Голышмановском городском округе режим повышенной готовности действует с 23 апреля.

Евгений Бабенко