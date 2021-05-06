В Тюмени 70-летняя пассажирка упала в городском автобусе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

70-летняя женщина пострадала, упав в салоне автобуса №48 в центре Тюмени 5 мая. Инцидент произошел в 21 час 35 минут у дома №30 на ул. Челюскинцев.

"По предварительной информации, 70-летняя женщина упала, когда автобус начал движение от остановочного комплекса. Она получила травмы, госпитализация не потребовалась", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, у дома №12 на ул. Республики при резком торможении упали и получили травмы три пассажира – женщина и двое детей 7 и 4 лет. Обстоятельства обоих инцидентов выясняются.

ГИБДД рекомендует пассажирам общественного транспорта быть осторожнее во время поездок, занимать свободные места и держаться за поручни.

Инна Пахомова