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Промпредприятия Тюменской области увеличили производство продукции на 7,8 процентов

Губернатор, 10:04 07 мая 2021

Фото: admtyumen.ru

На 7,8% вырос индекс промышленного производства в Тюменской области с января по март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Таковы предварительные данные органов государственной статистики.

Индекс промышленного производства – один из важнейших показателей, характеризующих состояние региональной экономики, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Рост региональной промышленности в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 121,6%, или 6-е место среди российских регионов. Наибольшие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов (175,7%), бумаги и бумажных изделий (166,7%), мебели (144,6%), электрического оборудования (139,6%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (136,9%), резиновых и пластмассовых изделий (126,5%), ремонте и монтаже машин и оборудования (111,3%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (111,2%).

"Промышленный рост – это, прежде всего, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, новые рабочие места, повышение благосостояния и качества жизни тюменцев. Мы продолжаем конструктивный диалог с предпринимательским сообществом, чтобы еще активнее и эффективнее поддерживать развитие тюменской промышленности", – подчеркнул глава региона.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , промышленное производство

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