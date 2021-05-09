В Тюмени ветерана Шарифа Гарифовича Сабирова поздравили военными песнями и теплыми пожеланиями

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бригады артистов продолжают выступления в тюменских дворах, поздравляя ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Концерт для ветерана трудового фронта Шарифа Гарифовича Сабирова собрал несколько десятков жителей двора № 66 дома на ул. Мельникайте.

С передвижной сцены бригада артистов поздравила 92-летнего ветерана военными песнями и теплыми пожеланиями. Шариф Гарифович послушал выступление из окна своей квартиры.

В течение дня коллективы артистов учреждений культуры города и Тюменской области выступают во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

"Пятнадцать фронтовых бригад помогают сегодня создавать настроение праздника во дворах нашего города, - рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель директора регионального департамента культуры Анна Кривоносова. - Впереди нас ждет еще одна акция - "Поем всем двором".

Николай Ступников