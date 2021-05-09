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Торжественное прохождение войск в честь Дня Победы состоялось в Тюмени

Общество, 13:17 09 мая 2021

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Торжественным прохождением по улицам областной столицы отметили День Победы курсанты и офицеры Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Парадная колонна проследовала по улицам Флотская, Полевая, Чернышевского, Камышинская, Герцена, Малыгина к Вечному огню на площади Памяти. Торжественное прохождение войск завершилось захватывающим плац-парадом - курсанты под музыку продемонстрировали строевые приемы с оружием.

Евгений Бабенко

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# День Победы , ТВВИКУ

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