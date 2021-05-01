В Тюменской области предприниматели обсудят развитие креативных индустрий

| Фото: Контора пароходства во ВКонтакте | Фото: Контора пароходства во ВКонтакте

День предпринимателя-2021 пройдет в Тюменском технопарке 21 мая. Событие посвятят развитию креативных индустрий, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Креативные индустрии – это более 30 различных видов деятельности, основанных на интеллектуальной деятельности и авторском праве – дизайн, архитектура, кино, телевидение, анимация, реклама, исполнительские и визуальные искусства, мода, издательская деятельность, музыка, компьютерная графика, ремесла, программное обеспечение, телевидение, радио и многое другое.

Успешное развитие креативных индустрий не зависит от географии и ресурсов, главное – люди, идеи и совместная работа, отмечают организаторы форума предпринимателей.

В 2021 году в Тюменской области представители региональной власти вместе с бизнесом и общественными организациями начали обсуждать вопросы создания среды для развития креативных идей, инфраструктуры креативных индустрий, создания соответствующих центров компетенции в сфере образования - регионального компонента развития творчества у детей и молодежи.

Как ожидается, День предпринимателя-2021 соберет до 1 тыс. человек для совместного обсуждения перспектив развития новых направлений роста региональной экономики с точки зрения современных трендов. Участники обсудят вопросы управления персоналом в современных условиях, привлечения инвестиций, внедрения цифровых решений для повышения производительности труда и т.д.

К участию приглашают всех желающих. Пройти регистрацию и ознакомиться с подробной программой можно на сайте тюменьфорум.рф

Участие в мероприятии бесплатное.