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Олимпийские чемпионы оценят спортивную инфраструктуру Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска

Спорт, 16:45 11 мая 2021

СК "Олимпия" ВКонтакте | Фото: СК "Олимпия" ВКонтакте

Олимпийские чемпионы познакомятся со спортивной инфраструктурой Заводоуковска, Ялуторовска, Тюмени и п. Боровский с 12 по 15 мая, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В регион приедет олимпийская чемпионка по биатлону Ирина Макогонова и олимпийская чемпионка по волейболу Людмила Жигилий. Компанию им составят тюменские прославленные спортсмены: серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров, олимпийские чемпионки по биатлону Галина Куклева и Луиза Носкова и призер Олимпийских игр по биатлону Ольга Мельник.

12 мая они проведут в Заводоуковске - осмотрят спортивные комплексы "Сосновый бор" и "Ритм", а также турниковый комплекс на ул. Энергетиков. Воспитанники и тренеры местной детско-юношеской спортшколы пообщаются с именитыми спортсменами, зададут свои вопросы и получат автографы.

На следующий день делегация посетит ялуторовский СК "Атлант". После осмотра комплекса олимпийцы примут участие во встрече со спортивным активом города.

14 мая гости прибудут в п. Боровский. Их ждут в детско-юношеской школе Тюменского района. Затем состоится экскурсия по спортивным объектам.

15 мая делегацию примет Тюмень. Спортивный вояж начнется с посещения отеля Vostok, где они осмотрят зал ГТО и зал олимпийцев. Турне продолжится в СК "Олимпия". Позже гости приедут в центр гимнастики. Завершит программу пребывания экскурсия по экопарку "Затюменский".

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# олимпийский чемпион , экскурсия

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