Жителей Тюменской области волнует доступность летнего отдыха детей

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Жителей Тюменской области волнует доступность летнего отдыха детей в 2021 году - пандемия внесла коррективы в привычный уклад жизни и все ли родители смогут оплатить путевки своим детям.

Такие вопросы, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, часто поступают в ходе общественного обсуждения проекта закона об исполнении областного бюджета за 2020 год. Тюменцы интересуются, какие меры приняла областная власть в 2020 году для обеспечения отдыха детей?

По данным правительства Тюменской области более 190 тыс. детей отдохнули или поучаствовали в трудовых проектах летом 2020 года. Как сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских на заседании президиума регионального правительства в ноябре 2020 года, на льготных условиях отдохнули более 47 тыс. детей. В 2020 году в перечень льготных категорий также включили детей медработников и тех, чьи родители потеряли работу из-за пандемии COVID-19. Более 3 тыс. детей, состоящих на диспансерном учете, отдохнули и поправили здоровье в Крыму.

Председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий отметил актуальность подобных вопросов. Направление работы в 2021 году, по его словам, определил в своем недавнем послании президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Сбережение народа, как сказал Владимир Путин, является высшим национальным приоритетом, - пояснил Горицкий. - Особое внимание необходимо уделить здоровью подрастающего поколения. Глава государства предложил в текущем году сделать детский отдых максимально доступным и возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь".

Сегодня областная дума, по данным управления по обеспечению информационной политики, разрабатывает комплекс мер по реализации задач, поставленных президентом.

Ольга Смольная