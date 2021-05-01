7,5 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых засеяли аграрии Бердюжского района

| Фото: berdmedia.ru | Фото: berdmedia.ru

7,5 тыс. га зерновых и зернобобовых засеяли хозяйства Бердюжского района к 11 мая. Это составляет более 20% общей посевной площади, сообщает информационно-издательский центр "Новая жизнь".

По данным комитета АПК администрации Бердюжского района, из-за ранней весны посевные работы стартовали на неделю раньше, чем в прошлые годы. Обычно к севу основной продовольственной культуры – пшеницы - приступали после 20 мая. Сейчас в хозяйствах района пшеницей уже засеяно почти 2,5 тыс. га, ячменем - 2,2 тыс. га.

Большой объем работ предстоит выполнить подразделениям агрохолдинга "Юбилейный". Общая посевная площадь составила 25 тыс. га. К этому времени посеяно почти 1 тыс. га пшеницы, 2,2 тыс. га ячменя, 2,5 тыс. га гороха, 680 га рапса.

Лидером посевной кампании является сельхозкооператив "Элита", который засеял почти 1,5 тыс. га, или 70% площади.