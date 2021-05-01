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В Тюмени организаторы экспедиции CEO YellowRockets встретятся с предпринимателями

Общество, 08:24 17 мая 2021

Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Неформальная встреча основателей стартапов и инвесторов пройдет в Тюменском технопарке в рамках экспедиции "Инновационная Россия-2021" 24 мая.

Инвесторы и представители венчурного рынка едут через всю страну, чтобы познакомиться с основателями стартапов, инвесторами, бизнес-сообществами, институтами развития и узнать, как в регионах рождаются международные стартапы, сообщает технопарк.

В Тюмени организаторы экспедиции CEO YellowRockets Сергей Богданов и основатель фонда A&A Capital Алексей Маликов расскажут о привлечении финансирования в стартапы. Участники встречи смогут обменяться опытом и лучшими практиками развития инноваций и предпринимательства. Эксперты разберут методики работы с проектами и перспективные направления инвестирования.

К участию приглашают технологических предпринимателей и команды стартапов, которые узнают о работе с фондами, частными инвесторами, грантах и мерах поддержки со стороны федеральных институтов развития. Бизнес-ангелы и представители фондов откроют для себя новые возможности инвестирования в быстрорастущие бизнесы и найдут партнеров. Представители инфраструктуры поддержки инноваций узнают о лучших практиках развития инноваций в России.

Участие в мероприятиях экспедиции "Инновационная Россия" бесплатное. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно здесь.

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# бизнес , инвестиции , стартапы , тюменский технопарк

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