Александр Ремезков объяснил, почему "Справедливая Россия" не поддержала изменения в Бюджетный кодекс РФ

Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду" Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду"

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2021 году".

Фракция "Справедливая Россия" отказалась поддерживать поправки, рассказал депутат Госдумы РФ от Тюменской области, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, член фракции "Справедливая Россия" Александр Ремезков.

"В разгар пандемии парламент предоставил правительству право распределять бюджетные средства без внесения изменений в закон о бюджете. В 2020 году мы согласились расширить основания по внесению изменений в сводную бюджетную роспись. Это было сделано для того чтобы в ситуации неопределенности оперативно реагировать на вызовы и направлять бюджетные средства на решение самых острых проблем. Осенью прошлого года был принят 327-ФЗ направленный на уточнение механизма исполнения бюджета и в 2021 году. Наша фракция поддержала эти законодательные решения только потому, что они были обозначены как временные меры. Мы согласились с тем, что в период пандемии будет действовать новая форма парламентского контроля - комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. Я вошел в эту комиссию от фракции Справедливая Россия, и могу подтвердить, что целый год мы работали эффективно, распределяя средства на первоочередные меры в стране и в каждом из субъектов федерации", - пояснил он.

Ситуация в России стабилизируется, по мнению депутата, нужно постепенно возвращаться к изначально предусмотренным Бюджетным кодексом механизмам исполнения федерального бюджета.

"Однако в рассматриваемом сегодня правительственном в законопроекте все наоборот - предлагается предоставить больше возможностей по внесению изменений в сводную бюджетную роспись. И тем самым - еще больше ограничить парламентский контроль. В частности, предлагается дать право за счет увеличения резервного фонда правительства РФ оперативно финансировать выплаты компенсаций работодателям, чтобы стимулировать их к найму работников, выплаты стипендий гражданам, которые проходят обучение в поисках работы, а также финансировать региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. При этом увеличивать Резервный фонд планируется за счет перераспределения высвобождающихся в ходе исполнения бюджета субсидий и субвенций по этим направлениям. Рассматриваемым законопроектом предлагается еще больше расширить бюджетные полномочия правительства", - подчеркнул Александр Ремезков.

Члены фракции "Справедливая Россия" считают, что решения о корректировки бюджета необходимо детально обсуждать с депутатами и утверждать на заседаниях Госдумы.

"Ограничивать роль парламента в бюджетном процессе дальше уже просто некуда. Это может привести лишь к снижению эффективности исполнения бюджета. Мы не можем этого допустить. Поэтому наша фракция проголосовала против данного правительственного законопроекта. "Справедливая Россия" будет добиваться, чтобы правительство кардинально ускорило и упростило процедуры принятия решений по бюджетным вопросам, чтобы министерства увеличили точность расчетов по доходам и расходам бюджета. И, конечно же, чтобы весь бюджетный процесс проходил под контролем парламента. Только в таком случае мы сможем прекратить порочную практику внесения огромного количества изменений в уже принятый бюджет в текущем финансовом год, сделать бюджет эффективным инструментом решения важнейших задач", - резюмировал он.