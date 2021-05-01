За месяц езды тюменец 132 раза нарушил правила дорожного движения

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

132 "письма счастья" о нарушении правил дорожного движения направят 23-летнему жителю Тюмени, владельцу автомобиля BMW 320 I, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Молодой человек купил машину месяц назад. До сих пор не поставил ее на учет в ГИБДД. За это время 50 раз превысил скорость, 21 перекресток проехал на красный сигнал светофора, 64 раза заехал за стоп-линию, один раз нарушил требования дорожного знака. Все нарушения зафиксированы камерами на дорогах.

"Злостного нарушителя вычислили сотрудники Центра фотовидеофиксации нарушений ПДД, направив данные для задержания иномарки в строевое подразделение ДПС. Автомобиль был внесен в систему "Перехват" и сегодня ночью задержан инспекторами полка ДПС ГИБДД", – рассказали в ГИБДД.

Водитель BMW привлечен к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО. Свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки изъяли.

В ГИБДД добавили, что если владелец будет продолжать ездить на иномарке, не поставив ее на учет, он будет лишен права управления транспортом. Кроме того, ему необходимо будет оплатить штрафы по нарушениям.