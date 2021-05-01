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Во всех автобусах Тобольска доступна безналичная оплата проезда

Экономика, 17:46 12 мая 2021

администрация города | Фото: администрация города

Более 200 терминалов подключено к безналичной оплате проезда в автобусах Тобольска, сообщает администрация города.

Безналичная оплата проезда доступна на всех маршрутах города. К оплате принимаются бесконтактные банковские карты любых банков. Также оплатить проезд можно с помощью смартфонов, часов и браслетов, поддерживающих сервисы Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay.

Стоимость проезда для пассажира, использующего безналичную систему оплаты проезда, снижена на один рубль и составляет 22 рубля.

По данным автоматизированной системы оплаты проезда, на маршрутах Тобольска 35% поездок совершаются по безналичному расчету, 38% с использованием электронных транспортных карт и 27% с оплатой наличными.

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# автобусы , безналичный проезд , Тобольск

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