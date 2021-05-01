Уральскому федеральному округу исполнился 21 год

t-l.ru t-l.ru

21 год назад, 13 мая 2000 года, создан Уральский федеральный округ. Тогда глава государства Владимир Путин своим указом объявил о формировании семи федеральных округов в России и ввел новое должностное лицо – полномочного представителя президента.

Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа входят в состав Уральского федерального округа.

Первым полпредом был назначен генерал-полковник милиции в отставке Петр Латышев. Благодаря его профессионализму были выстроены конструктивные отношения между регионами и Кремлем. Именно Петр Латышев стоял у истоков грандиозных проектов социально-экономического развития Уральского федерального округа. Создание вертикали власти позволило эффективно реализовывать государственную политику, как в крупных мегаполисах, так и в малых деревнях: каждый житель получил возможность быть услышанным.

Держать руку на пульсе, лично объезжать все территории, входящие в состав Уральского федерального округа, проверять исполнение президентских задач не только на бумаге, но и на деле – стало доброй традицией всех полномочных представителей президента в УФО.

Пандемия коронавирусной инфекции эту работу не остановила, более того полпредство моментально включилось в работу: создание коечного фонда, обеспеченность лекарствами, средствами индивидуальной защиты, аппаратами ИВЛ – контролировалось постоянно. По поручению полномочного представителя президента РФ главные федеральные инспекторы в ежедневном режиме мониторят ситуацию с коронавирусом в УФО, данные размещаются на сайте в обобщенной сводке. Любой житель может зайти и сравнить, как выглядит один регион на фоне другого.

Кроме того, всю достоверную и актуальную информацию о социально-экономическом развитии регионов можно найти на официальном сайте или оставить обращение. Здесь же размещены проекты, которые курирует полпредство: проект "Ямал СПГ", "Северный широтный ход", форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО", форум рабочей молодежи, проект "Славим человека труда!" и другие.

uralfo.gov.ru uralfo.gov.ru

9 ноября 2020 года Указом президента Владимир Якушев назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Якушев считает, что его основная задача - эффективная борьба с пандемией COVID-19, а также вопросы, связанные с социально-экономическим положением субъектов, входящих в состав УФО.

Екатерина Исаева