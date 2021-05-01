Жители Тюменской области накопили на счетах эскроу 38 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области на счетах эскроу накопили 38 млрд рублей. По данным на 1 апреля 2021 года, количество счетов эскроу, открытых жителями Уральского федерального округа, превысило 38 тыс., сообщает отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка.

Сумма на счетах эскроу увеличилась в пять раз и достигла 108 млрд рублей.

Больше всего в УФО на счетах эскроу накопили жители Свердловской области – более 45 млрд рублей, Югры – почти 11 млрд рублей.

На Урале "раскрыто" более 13 тыс. счетов эскроу на сумму почти 39 млрд рублей. "Раскрытыми" считаются счета, средства по которым перечислены застройщикам за построенные квартиры.

В среднем по округу на каждом из "раскрытых" счетов находится по 2,9 млн рублей. Наибольшие средние суммы у жителей Югры – 4,1 млн рублей, наименьшие – у южноуральцев – 1,6 млн рублей.

Всего в Уральском федеральном округе заключено 312 кредитных договоров проектного финансирования между банками и застройщиками на сумму 221 млрд рублей. За год совокупный кредитный лимит по ним увеличился более чем втрое. В среднем в УФО банки кредитуют строительные компании под 3% годовых.