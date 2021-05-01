Стрелявших на улице Клары Цеткин в Тюмени троих мужчин разыскивает полиция

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Злоумышленников, выстреливших в мужчину на ул. Клары Цеткин в Тюмени ночью 13 мая, ищет полиция.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 0 часов 12 минут. На место приехали экипажи патрульно-постовой службы, ДПС и следственно-оперативная группа.

"По предварительным данным, трое неизвестных применили травматический пистолет, причинив мужчине 1987 года рождения вред здоровью. Пострадавший госпитализирован", – рассказала пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина.

Личности участников происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инна Пахомова