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В Тюмени водитель сбил велосипедистку и скрылся

Происшествия, 10:40 13 мая 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре ДТП с участием велосипедистов произошло в Тюмени 12 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция. На ул. Широтной автомобиль сбил велосипедистку и скрылся, его разыскивают. Девушка получила ушибы.

21-летний велосипедист въехал в автомобиль Hyundai, стоявший у светофора на перекрестке улиц Севастопольской и Энергетиков. У велосипедиста ушибы.

На ул. Пышминской подросток на велосипеде наехал на стоявший учебный автомобиль и пробил заднее стекло машины. У велосипедиста сломаны зубы, он получил ушиб и другие травмы. Обстоятельства этого ДТП выясняются. В машине находились курсантка автошколы и инструктор.

Велосипедист сбил 20-летнюю девушку во дворе дома по ул. 50 лет Октября. По предварительным данным, девушка получила ушибы.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Девятилетнюю девочку сбил скутер на нерегулируемом переходе на ул. Муравленко. За рулем скутера находился 29-летний водитель. Школьница получила травмы, обстоятельства ДТП выясняются.

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# велосипедисты , Госавтоинспекция , ДТП

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