В Тюмени водитель сбил велосипедистку и скрылся
Четыре ДТП с участием велосипедистов произошло в Тюмени 12 мая, сообщает региональная Госавтоинспекция. На ул. Широтной автомобиль сбил велосипедистку и скрылся, его разыскивают. Девушка получила ушибы.
21-летний велосипедист въехал в автомобиль Hyundai, стоявший у светофора на перекрестке улиц Севастопольской и Энергетиков. У велосипедиста ушибы.
На ул. Пышминской подросток на велосипеде наехал на стоявший учебный автомобиль и пробил заднее стекло машины. У велосипедиста сломаны зубы, он получил ушиб и другие травмы. Обстоятельства этого ДТП выясняются. В машине находились курсантка автошколы и инструктор.
Велосипедист сбил 20-летнюю девушку во дворе дома по ул. 50 лет Октября. По предварительным данным, девушка получила ушибы.
Девятилетнюю девочку сбил скутер на нерегулируемом переходе на ул. Муравленко. За рулем скутера находился 29-летний водитель. Школьница получила травмы, обстоятельства ДТП выясняются.