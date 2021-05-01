Тюменские таможенники остановили большегруз с контрафактом на 4,5 млн рублей

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Большегруз с контрафактными товарами на 4,5 млн рублей остановили тюменские таможенники, сообщает пресс-служба ведомства.

Фура следовала из Казахстана в Москву. Предприниматели везли 3 тыс. телефонных чехлов и спортивных носков. При досмотре сотрудники таможни обнаружили контрафактные спортивные носки от Adidas, Reebok, Nike и подделку чехлов Samsung.

Собственник не представил документов, подтверждающих оригинальность продукции. Факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей.

Все собранные материалы переданы в полицию. Нарушителю грозит лишение свободы сроком до двух лет со штрафом.