Партия пенсионеров оценила Единую государственную информационную систему социального обеспечения

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В России упростили предоставление социальной поддержки. Начиная с 11 мая, регионы начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения для автоматического назначения мер поддержки. Партия пенсионеров считает, что необходимо внести изменения в саму систему поддержки населения, заявил заместитель председателя центрального совета партии пенсионеров Владимир Ворожцов.

"Развитие ЕГИССО, если, конечно, оно наконец-то будет проводиться на отечественной информационной платформе, является в настоящее время важным направлением долгожданной дебюрократизации процесса социального обеспечения и перевода технологии получения полагающихся гражданам льгот и пособий из заявительного в прямой и непосредственный порядок. Однако сама, даже самая совершенная, информационная система не в состоянии заполнить многочисленные противоречия и недоработки, накопившиеся в законодательстве, регулирующем право социального обеспечения", - считает он.

Партия пенсионеров настаивает на внедрении Социального кодекса как систематизированного свода всех законодательных актов, постановлений правительства, инструкций и распоряжений, касающихся исполнения государством своих обязательств в части социальной защиты различных категорий населения.

"К сожалению, пока Социальный кодекс в России отсутствует. Это серьезно осложняет деятельность по реализации законных прав граждан на социальное вспоможение. В существующем хаосе трудно разобраться даже опытным административным работникам, не то что рядовым гражданам, а тем более пожилым людям. Партия пенсионеров заявила о своих намерениях разработать Социальный кодекс и, более того, обеспечить его цифровое сопровождение. Это будет своего рода навигатор. Любой человек сможет просто написать свой вопрос, и программа выдаст алгоритм его решения: куда обратиться, какие права и льготы положены, какие документы потребуются. Можно будет сразу же выйти на все необходимые законодательные документы и подзаконные акты. В ходе разработки Кодекса будут выявлены все противоречия в законах и распоряжениях", - поделился мнением Владимир Ворожцов.