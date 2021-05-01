Муниципальные служащие Тюмени пробегут стометровку и прыгнут в длину

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Соревнования по легкой атлетике в рамках спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений пройдут в Тюмени 15 мая, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Состязания пройдут на стадионе лицея № 81. Участникам предстоит преодолеть беговую дистанцию в 100 метров, выполнить прыжок в длину и метнуть гранату.

Борьбу за медали будут вести две группы. В первой встретятся сотрудники отраслевых и территориальных органов администрации города. Вторую группу представят коллективы муниципальных учреждений города.

Начало соревнований в 9 часов.