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Энергии и вдохновения пожелал Александр Моор музейным работникам в их профессиональный праздник

Губернатор, 09:12 18 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С Международным днем музеев поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор музейных работников.

По словам главы региона, еще недавно музеи воспринимались как места, где только хранят историю прошлого. Но все меняется, и сегодня они стали площадкой для дискуссий, развития творчества и самовыражения. Музеи Тюменской области предлагают посетителям новые форматы взаимодействия. Мастер-классы, музыкальные гостиные, лекции искусствоведов, онлайн-встречи – это лишь малая часть того, чем готовы удивить гостей сотрудники музеев.

Особого внимания, подчеркнул губернатор, заслуживает развитие цифровых технологий в музейной деятельности. В рамках реализации национального проекта "Культура" еще три региональных музея в этом году стали победителями конкурса Министерства культуры Российской Федерации по созданию мультимедиа-гидов по выставочным проектам и экспозициям на базе цифровой платформы Artefact. Таким образом, в проекте по внедрению современных технологий участвуют уже 10 учреждений Тюменской области.

Продолжается плодотворное сотрудничество с ведущими учреждениями культуры России, что позволяет знакомить жителей региона с экспонатами Государственного музея истории религии, музея современного искусства ПЕРММ и других известных коллекций.

"Благодарю работников музейной отрасли за неустанный труд и огромный вклад в развитие культурной жизни Тюменской области. Искренне желаю воплощения всех творческих замыслов, неиссякаемой энергии и вдохновения!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , Международный день музеев

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